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Sosyal medyada teröristler için ekip kuruldu

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Sosyal medyada teröristler için ekip kuruldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sosyal medyada İstanbul'daki terör saldırısını öven ve devleti aşağılayan hesapların belirlenmesi amacıyla Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerinde 10 kişilik ekip oluşturuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da gece kulübünde 39 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından dün resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Odabaşı'nın talimatıyla internetteki suça konu paylaşımların tespiti amacıyla 5'i Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde, 5'i de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapanlar arasından 10 kişilik ekip oluşturuldu.

Ekip internet taramasına başladı

Bu ekip, saldırıyı öven ya da saldırı nedeniyle devlet organlarını aşağılayan paylaşımları belirlemek üzere internet taramasına başladı.

Twitter ve Facebook'un avukatlarıyla temas kurulacak

Çalışma sonucunda belirlenecek paylaşımların sahipleri bulunmaya çalışılacak. Bir kısmı sahte isim veya takma adlarla oluşturulan hesaplardan yapılan paylaşımlarla ilgili şüphelileri bulmak için Twitter ve Facebook'un Türkiye'deki avukatlarıyla temas kurulacak, ayrıca açık kaynak taraması yapılacak.

"Saldırıyı öven 2 binin üzerinde paylaşım yapıldı" tahmini

Başsavcılık yetkilileri, internette gece kulübü saldırısını öven veya bununla bağlantılı olarak devleti aşağılayan 2 binin üzerinde paylaşım bulunduğunu tahmin ettiklerini bildirdi.

Türkiye Barolar Birliği de aynı konuyla ilgili sosyal medyadaki 27 hesap sahibi ile okullara yazı göndererek yılbaşı etkinliklerinin yapılmamasını isteyen Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Aydın Nazilli'de yılbaşı kutlamalarını Noel Baba kostümlü bir kişinin başına silah dayayarak protesto edenler, İstanbul İkitelli'de Noel Baba'yı darp edilirken gösteren afişi asanlar ile 31 Aralık 2016'daki sayısında "KutlaMA" manşeti atan Milli Gazete yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu suç duyurusu halen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunda görevli savcıda bulunuyor.

Başsavcılık yetkilileri, İstanbul ve Aydın'da işlendiği kaydedilen suçlarla ilgili evrakın ayrılarak, buralardaki başsavcılıklara gönderilebileceğine dikkati çekti.

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