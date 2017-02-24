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Sosyal medyadan Akşener'e destek yağıyor

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Sosyal medyadan Akşener'e destek yağıyor
MHP Genel Başkan adayı Akşener, Ankara'daki 'hayır' toplantısından sonra etkinliklerine hız verdi. İstanbul'dan referanduma 'hayır' diyecek Akşener'e sosyal medyadan da destek yağıyor.

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, İstanbul Avcılar'da "Milli İradenin Önemi" konulu bir toplantıya katılıp, orada da bir konuşma yapacak.

Akşener'in katılacağı toplantıyı "Vatanseverler Derneği" düzenledi. 26 Şubat 2017 Pazar günü saat: 14:00'da gerçekleştirilecek toplantı Avcılar'daki Barış Manço Kültür Merkezin'de yapılacak.

Toplantıya geniş bir katılım sağlanması bekleniyor. Bilindiği gibi "Hayır Platformu"nun önde gelen isimleri; Meral Akşener, Koray Aydın, Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Dr. Sinan Oğan, Ankara'da yaptıkları toplantı sonrasında referandum öncesi, Türkiye'yi karış karış gezerek, vatandaşı anayasa değişikliği konusunda aydınlatma kararı almışlardı.

SOSYAL MEDYADAN DA TAM DESTEK

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener'e sosyal medyadan da tam destek geldi. 

Akşener'in sevenleri, attıkları tweetler ile MİLLİirade AKŞENERleAVCILARda tag'inin Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları:

 

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