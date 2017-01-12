Sosyal medyadan Bahçeli'ye çok sert tepki!

AKP ile el sıkışan ve yeni Anayasa teklifi maddelerinin Meclis'ten geçmesinde büyük rol oynayan Bahçeli'ye sosyal medya kullanıcılarından tepki yağıyor.

Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ı Başkan yaptırmak için harcadığı yoğun mesaiye ve MHP'li vekillerin yeni Anayasa teklifi oylamalarında 'evet' oyu kullanmasına sosyal medyadan çok sert tepki geldi.

Bahçeli'nin partiyi 'tasfiye' pozisyonuna getirmesine tepki gösteren binlerce Ülkücü, Devlet Bahçeli'yle ilgili attıkları tepki tweetleri ile SarayınYaveri Bahçeli tag'ini Türkiye gündemine soktu.

İşte o tweetlerden bazıları: