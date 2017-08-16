Bugünkü YENİÇAĞ »

Sosyal medyadan yeni partiye tam destek!

»
Sosyal medyadan yeni partiye tam destek!
Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın yeni partiyle ilgili açıklamalarının ardından sosyal medya ayağa kalktı.

Yeni partinin izleyeceği yol haritası her geçen gün daha da netleşirken, sosyal medyadan da Akşener'in önderliğinde kurulacak partiye destek yağıyor.

Bursa'da yeni partiyle ilgili ipuçları veren Meral Akşener, partinin kuruluşunun Kasım ayından Ekim ayına çekildiğini belirtmişti. Akşener'in ardından açıklama yapan Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da, Ekim ayında Samsun'dan yola çıkılacağını ve yeni partinin merkez sağda değil, milli merkezde tüm vatanseverleri kucaklayacak bir oluşum olacağını ifade etmişti.

Kurulacak olan yeni parti AKP ve Balgat'ı tedirgin ederken, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Milli merkezde kurulacak olan yeni partiyi bekleyen sosyal medya kullanıcıları, Akşener ve Özdağ'ı destekleyen çok sayıda mesaj paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının attığı on binlerce destek tweet'i, 29Ekimde SAMSUNdanBaşlıyoruz tag'inin Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları:

İlgili Haberler
Ümit Özdağ'dan yeni parti hakkında önemli açıklamalar!Akşener'den yeni parti açıklaması: Bir ilk olacak
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Sosyal medyadan yeni partiye tam destek!Sosyal medyadan yeni partiye tam destek!Erdoğan: Eski ruhumuz yokErdoğan: Eski ruhumuz yokBinali Yıldırım'dan deprem uyarısıBinali Yıldırım'dan deprem uyarısıErken seçim olacak mı?Erken seçim olacak mı?MHP Hakkari İl Başkanlığı açılışında Erdoğan vurgusuMHP Hakkari İl Başkanlığı açılışında Erdoğan vurgusuErdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı kabul ettiErdoğan, İran Genelkurmay Başkanı'nı kabul ettiMHP Ordu'da istifaMHP Ordu'da istifaAKP'li eski Başkan FETÖ'den tutuklandıAKP'li eski Başkan FETÖ'den tutuklandıFETÖ soruşturması açılan CHP'li Akaydın'dan ilk açıklamaFETÖ soruşturması açılan CHP'li Akaydın'dan ilk açıklamaBakan Yılmaz, ÖSYM'nin hatasını değerlendirdiBakan Yılmaz, ÖSYM'nin hatasını değerlendirdi
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti