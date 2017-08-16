Sosyal medyadan yeni partiye tam destek!

Meral Akşener ve Ümit Özdağ'ın yeni partiyle ilgili açıklamalarının ardından sosyal medya ayağa kalktı.

Yeni partinin izleyeceği yol haritası her geçen gün daha da netleşirken, sosyal medyadan da Akşener'in önderliğinde kurulacak partiye destek yağıyor.

Bursa'da yeni partiyle ilgili ipuçları veren Meral Akşener, partinin kuruluşunun Kasım ayından Ekim ayına çekildiğini belirtmişti. Akşener'in ardından açıklama yapan Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da, Ekim ayında Samsun'dan yola çıkılacağını ve yeni partinin merkez sağda değil, milli merkezde tüm vatanseverleri kucaklayacak bir oluşum olacağını ifade etmişti.

Kurulacak olan yeni parti AKP ve Balgat'ı tedirgin ederken, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Milli merkezde kurulacak olan yeni partiyi bekleyen sosyal medya kullanıcıları, Akşener ve Özdağ'ı destekleyen çok sayıda mesaj paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının attığı on binlerce destek tweet'i, 29Ekimde SAMSUNdanBaşlıyoruz tag'inin Türkiye gündemine girmesini sağladı.

İşte o tweetlerden bazıları: