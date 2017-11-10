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Sosyal medyanın tek gündemi 10 Kasım!
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79 yıl dönümünde tüm Türkiye'de hayat adeta durdu.
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