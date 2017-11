Sosyal medyanın 'Tırcı Ali'si Ali Can hayatını kaybetti

'Alex745alejandro' rumuzlu Türk YouTuber Ali Can, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Almanya'da yaşayan ve tır şöförlüğü yaparken çektiği videolarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan YouTuber Alex745alejandro kanalının sahibi Ali Can geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Youtuber Cem Korkmaz'ın ardından bir Youtuber'dan daha acı haber geldi. TIR şöförlüğü yapan ve Almanya'da yaşayan Ali Can adlı sevilen YouTuber geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

TIR KULLANIRKEN ÇEKTİĞİ VİDEOLARLA FENOMEN OLMUŞTU

Sempatik tavırlarıyla kısa sürede büyük hayran kitlesi edinen Ali Can, TIR yolculukları sırasında çektiği videolarla popüler olmuştu. Bir dönem araba tanıtım videoları da çeken Ali Can, TIR'cı Ali lakabıyla internette biliniyordu. Neşeli tavırları ve kendine has üslubuyla bir çok kişi tarafından sevilen Ali Can'ın ölüm haberi sevenlerini üzdü.

UYUDU, BİR DAHA UYANAMADI

Nevşehir'de yaşayan teyzesinin oğlu Salih Işınmış, Ali Can'ın TIR'ıyla yük boşalttıktan sonra yorgun düştüğünü ve aracında uyuyakaldığını belirtti.

ÜRGÜP'E DEFNEDİLECEK

Bir daha gözleri açamayan Ali Can'ın Frankfurt Türk Federasyonu camisinde öğle namazına mütekiben cenaze namazı kılınacak. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar kasabasına bağlı İbrahimpaşa köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Almanya'da yaşayan YouTube fenomeni Ürgüp'de defnedilecek.

CEM KORKMAZ DA İNTİHAR ETMİŞTİ

Hatırlanacağ üzere YouTube'da yer aldığı videolarla fenomen olan ve son olarak Recep İvedik 4 filminde oynayan Cem Korkmaz da geçtiğimiz günlerde evinde kendini asarak intihar etmişti.