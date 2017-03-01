Sosyal medyaya 'referandum' ayarı!

Barcelona’da teknoloji önderleriyle temasta bulunan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, internet devleri Google, Facebook ve Twitter’a “yalan haber” konusunda uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Mobil Dünya Kongresi için Barcelona’da temaslarda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaklaşan referandum için siber önlemler aldıklarını ve bu konuda internet devleriyle de irtibata geçtiklerini açıkladı.

Google, Facebook ve Twitter ile sürdürülen iletişimin daha da iyileştirildiğini ancak istenen seviyede olmadığını belirten Sayan, ShiftDelete.Net'e verdiği özel röportajda, referandum sürecinde yalan haberle mücadele etmek için bu şirketlerle birlikte hareket edeceklerini duyurdu.

İnternet kullanıcılarını galeyana getirebilecek, şiddet ve tehdit oluşturabilecek sahte haberler, sadece Türkiye değil, dünyanın da gündeminde.

İnternet şirketleri, başta sivil toplum örgütleri olmak üzere bu sorunu ortadan kaldırmak için birlikte hareket edebilecekleri yapılarla sıkı işbirliği kurmak için mesai harcıyor.

Merkez ofisleri ve sunucuları Türkiye’de bulunmayan Facebook ve Twitter’ın, referandum sürecinde, BTK’nın talep ettiği şekilde sahte haberlerle mücadele etmek için ne gibi bir plana sahip oldukları konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.