Bugünkü YENİÇAĞ »

Sosyal medyaya 'referandum' ayarı!

»
Sosyal medyaya 'referandum' ayarı!
Barcelona’da teknoloji önderleriyle temasta bulunan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, internet devleri Google, Facebook ve Twitter’a “yalan haber” konusunda uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Mobil Dünya Kongresi için Barcelona’da temaslarda bulunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, yaklaşan referandum için siber önlemler aldıklarını ve bu konuda internet devleriyle de irtibata geçtiklerini açıkladı.

Google, Facebook ve Twitter ile sürdürülen iletişimin daha da iyileştirildiğini ancak istenen seviyede olmadığını belirten Sayan, ShiftDelete.Net'e verdiği özel röportajda, referandum sürecinde yalan haberle mücadele etmek için bu şirketlerle birlikte hareket edeceklerini duyurdu.

İnternet kullanıcılarını galeyana getirebilecek, şiddet ve tehdit oluşturabilecek sahte haberler, sadece Türkiye değil, dünyanın da gündeminde.

İnternet şirketleri, başta sivil toplum örgütleri olmak üzere bu sorunu ortadan kaldırmak için birlikte hareket edebilecekleri yapılarla sıkı işbirliği kurmak için mesai harcıyor.

Merkez ofisleri ve sunucuları Türkiye’de bulunmayan Facebook ve Twitter’ın, referandum sürecinde, BTK’nın talep ettiği şekilde sahte haberlerle mücadele etmek için ne gibi bir plana sahip oldukları konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!MHP'li Karakaya 'evet'i anlatamadı!Selvi: Şerefin ne olduğunu Bahçeli'den öğrenecek değilimSelvi: Şerefin ne olduğunu Bahçeli'den öğrenecek değilimSosyal medyaya 'referandum' ayarı!Sosyal medyaya 'referandum' ayarı!Oğan, Alparslan Türkeş'le ilgili teklifi hatırlattıOğan, Alparslan Türkeş'le ilgili teklifi hatırlattıKurtulmuş: Medya, medyayla uğraşsın!Kurtulmuş: Medya, medyayla uğraşsın!CHP'li İnce: Dünyayı itaat edenler değil, 'hayır' diyenler değiştirirCHP'li İnce: Dünyayı itaat edenler değil, 'hayır' diyenler değiştirirErdoğan, Nazlı Çelik'ten imza aldı!Erdoğan, Nazlı Çelik'ten imza aldı!MHP'li Başkan: 'Hayırcılar' partiden ayrılsın!MHP'li Başkan: 'Hayırcılar' partiden ayrılsın!Yılmaz Özdil, Kürdistan paçavrası skandalını yazdıYılmaz Özdil, Kürdistan paçavrası skandalını yazdıErdoğan'a suikast davasında çarpıcı ifadeErdoğan'a suikast davasında çarpıcı ifade
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti