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Sosyal medyayı sallayan bayrak sahnesi
Sosyal medyayı sallayan bayrak sahnesi
Vatanım Sensin son bölüm finalinde Yunan ordusunun tören için toplandığı sırada göndere çekilen Türk Bayrağı, sosyal medyayı salladı.
10 Şubat 2017 Cuma 10:01
Etiketler:
vatanım sensin
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bayrak
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yunan
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.