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Sosyal medyayı sallayan bayrak sahnesi

Sosyal medyayı sallayan bayrak sahnesi
Vatanım Sensin son bölüm finalinde Yunan ordusunun tören için toplandığı sırada göndere çekilen Türk Bayrağı, sosyal medyayı salladı.
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