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Sosyal medyayı sallayan 'Türk Sniper'

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Sosyal medyayı sallayan 'Türk Sniper'
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çetin kış şartlarına rağmen terörle mücadele operasyonları devam ederken, Twitter'da yayılan fotoğraflar sosyal medyayı salladı.

Twitter'da @KirpiveKobra hesabından yapılan paylaşımlarda, kamuflajı ile dikkat çeken keskin nişancı bir askerin görülürken, fotoğaflarında altında ise ünlü korku film serisi Testere'den mesajlar yer aldı. Paylaşımlarda, 'Seninle Bir Oyun Oynamak İstiyorum. Testere Geri Döndü. I want to play a game #Saw mesajları yer aldı. Paylaşılan fotoğrafta dikkat çeken en önemli ayrıntı ise askerin elindeki yerli yapım BORA-12 (JNG-90) Keskin Nişancı Tüfeği oldu.

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