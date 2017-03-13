Soylu: "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün esiridir"

İstanbul'da düzenlenen bir programa katılan İçişleri Bakanı Soylu, " Kılıçdaroğlu, Fetö’nün elinde esirdir.Bunu bilesiniz. Kılıçdaroğlu merak ediyorsa gelsin ben ona belgeleriyle anlatayım” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde AKP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Genç Kürsü" programında konuştu, Soylu, "Bu Kılıçdaroğlu’nu kim genel başkan yaptı? Peki kaseti kim yaptı? Peki Kılıçdaroğlu kiminle beraber bugün? Kılıçdaroğlu, Fetö’nün elinde esirdir.Bunu bilesiniz. Kılıçdaroğlu merak ediyorsa gelsin ben ona belgeleriyle anlatayım” dedi.

'KILIÇDAROĞLU FETÖ'NÜN ELİNDE ESİRDİR'

Soylu, konuşmasının devamında Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’nün oyuncağı olduğunu söyleyerek, “ Bu Kılıçdaroğlu’nu kim genel başkan yaptı? Peki kaseti kim yaptı? Peki Kılıçdaroğlu kiminle beraber bugün? Kılıçdaroğlu esirdir, FETÖ’nün elinde. Bunu bilesiniz. Kılıçdaroğlu, Fetö’nün elinde esirdir. Tam anlamıyla beraber esirdir. İsterse, Kılıçdaroğlu merak ediyorsa gelsin ben ona belgeleriyele beraber nasıl FETÖ’nün elinde olduğunu, nasıl FETÖ’nün kumpas kurduğunu, nasıl FETÖ’nün orada genel başkan değiştirdiğin, gelsin anlatalım” dedi.