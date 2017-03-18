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Soylu, "Sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim"
Soylu, "Sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim"
İçişleri Baknı Soylu, CHP Antlaya Milletvekili Baykal'a çağrıda bulundu: "Yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığı'na gel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim."
18 Mart 2017 Cumartesi 13:45
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.