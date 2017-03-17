Soylu’dan Avrupa’ya mülteci tehdididi

İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda ve Almanya’ya tepki göstererek, "İsterseniz size göndermediğimiz her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KARDER (Karadenizliler Derneği) Salon Toplantısı'na katıldı. 16 Nisan referandumundan, Avrupa ülkelerinin Türk makamlarına karşı takındığı tavırlara kadar pek çok konuya değinen Soylu, önemli açıklamalarda bulundu.

“AVRUPA'YA HER AY 15 BİN MÜLTECİYİ GÖNDERELİM DE AKILLARI ŞAŞIRSIN”

17, 25 Aralık operasyonlarından, 15 Temmuz darbe girişimine kadar pek çok olayın Türkiye'nin geleceğe güçlü ulaşmasını istemeyen çevrelerce gerçekleştirildiğine işaret eden Soylu, “Bu oyun Türkiye'yi geleceğe güçlü taşımama oyunudur. Kendi kararını kendi iradesini ortaya koydurmama oyunudur. Kendi distribütörlerine yaptıramadıklarını, Gezi'yle, 17, 25 Aralık'la, 6, 7 Ekim olaylarıyla, 15 Temmuz'la yaptıramadıklarını şimdi esas oğlanlar deveye girerek yaptırmaya çalışmaktadır. Hollanda, Almanya anlamıyor muyuz? Seçimi biz orada mı yapıyoruz, onların anayasası mı değişecek. Bu bizim iç meselemiz size ne, Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne mi aldınız, terörle mücadeleye katkıda mı bulundunuz? Çok arzu ediyorsanız bir Geri Gönderme Anlaşmamız var, isterseniz size göndermediğimiz her ay 15 bin mültecinin önünü açalım da aklınız bir şaşırsın” ifadelerini kullandı.

Soylu, anayasa değişikliğiyle birlikte bakanların parlamentoyla ilişkileri kalmaması yönündeki eleştirilere, “Parlamentoya gitsem ne olacak, bakanlığı başkaları yönetecek. Niye FETÖ, PKK çıktı zannediyorsunuz? Ya basın idare edecek, bürokrasinin önüne top gelecek, o da ‘siyasi irade karar versin' diyecek ve Türkiye duracak. Yıllardır bu kısır döngünün içindeyiz, bizim bundan çıkmamız lazım. Yargı kendi işini yapacak, Meclis kendi işini yapacak, kanun yapacak, milletle hükümet arasında köprü olacak. Hükümet de kendi işini yapacak. Eğer bunu beceremezsek, bu karman çorman sistemle başımız hiçbir zaman beladan kurtulmaz” diye cevap verdi.