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Soylu'dan Baykal'a flaş çağrı

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Soylu'dan Baykal'a flaş çağrı
İçişleri Bakanı Soylu, CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın 'Peygamber' sözlerini eleştirerek çağrıda bulundu. Soğlu, "Yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığı'na gel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da sana kaset kumpasını kim kurdu gösterelim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Antlaya Milletveli Deniz Baykal'ın 'bu kadar yetki peygamberi bile bozar' sözlerini sert bir dille eleştirdi. Baykal'a, çağrıda Bulunan Soylu: " Deniz Baykal'ı gördünüz, ya sen, ey Deniz Baykal, sana söylüyorum, ben İçişleri Bakanı'yım, sen referandumla uğraşacağına sana tuzak kuranlara ait bir iki cümle söyle de milletin gönlü rahatlasın. Kendini savunamayan bir adamdan memlekete ne hayır gelir, hadi söyle.

Ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum, yüreğin yetiyorsa İçişleri Bakanlığına bir gel, Kemal Kılıçdaroğlu'yla sana kaset kumpasını kim kurdu bir gösterelim. Onların elinin altında oyuncak olmayın ve bu milleti oynatmayın, iftira atmayın. Senin aklın bu saate kadar bu işlere ermemişse Peygamber efendimizi alet edecek, bu işlerle ilgili konuşacak hale de düşmemeni isteriz. Ayıptır, kutsallarımıza, kutsallarımız üzerinden değerlendirmelere girmemeliyiz, bu yanlıştır" dedi.

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