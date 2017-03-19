Soylu'dan Baykal'a: Tuzağa nasıl düştüğünüzü size göstereceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Yüreğin yetiyorsa Kılıçdaroğlu ile gel İçişleri’ne, sana kumpası kim kurdu gösterelim" sözleri karşısında "Gereğini yerine getir" diyen Deniz Baykal’a, "tuzağa nasıl düştüğünüzü size göstereceğiz" dedi.

İçişleri Süleyman Soylu, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde partisinin Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlediği mitingde yağmur altında konuştu.

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’a "Kılıçdaroğlu ile bana gelin, demokratik hayatın nasıl bir operasyona maruz kaldığını ve senin nasıl açığa çıkarıldığını ve nasıl genel başkanlıktan gönderildiğini göstereceğim" dediğini hatırlatan Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana ’gereğini yerine getir’ diyorsun. Şimdi mahkemedeyiz, mahkemede. Tüm belgeleriyle, tüm bilgileriyle beraber şu anda mahkemede. Ben sizden tek bir şey istiyorum. Gelip ben size anlatırım. İçişleri Bakanlığı’na geldiğiniz zaman ben anlatacağım. Sizi çağıracağım da merak etmeyin.

Ama benim istediğim başka bir şey daha var. Sayın Baykal, Kılıçdaroğlu’nu muhafaza etme, Türk siyasi hayatının en büyük komplosuyla karşı karşıya kaldın, en büyük operasyonu ile karşı karşıya kaldın sen. Bunu herkesin FETÖ’nün yaptığını, adını bildiği gibi bilmektedir. Şimdi yapman gereken o mahkemede de onun nasıl olduğunu anlatabilecek misin, anlatamayacak mısın şimdi ona bakacağız.

TUZAĞA NASIL DÜŞTÜĞÜNÜZÜ SİZE GÖSTERECEĞİZ

Başımızın üzerinde eğer Kılıçdaroğlu’na hala korumaya çalışıyor hala bu FETÖ’cülerle iş birliği yapıp, bugün Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir bir partiyi yönetmeye çalışan bir adama hala koruma, hala bir şekilde muhafaza etmeye çalışıyorsa o senin meselendir. Ama bizim meselemiz siyasi hayatın, demokrasi hayatının kirlenmesini sağlayan kim varsa hesabını sormak bize aittir, bize. Onun hesabını soracağız. Size de o tuzağa nasıl düştüğünüzü, nasıl böyle bir olay ile karşı karşıya kaldığını size de göstereceğiz.

BAYKAL'IN DİYANET'E BİR DE GİTMESİ LAZIM

Ama sayın Baykal senin birde Diyanet’e gitmen lazım senin sadece İçişleri Bakanlığı’na değil. Diyanete git de Peygamber efendimiz ile ilgili olarak hangi sözler ağza alınıyor, hangi sözler ağza alınmadığını öğrenmen lazım. Sadece İçişleri Bakanlığı sizi kesmez."