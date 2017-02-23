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Soylu'dan Kılıçdaroğlu ve Tanrıkulu'na çok sert tepki!

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Soylu'dan Kılıçdaroğlu ve Tanrıkulu'na çok sert tepki!
inPaylaşınİçişleri Bakanı Soylu, Koruköy için Twitter hesabında paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu’na tepki gösterdi. Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na “Adamlarını derle topla" çağrısında bulundu.

Soylu, 8 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı" sonrası AKP İl Başkanlığınca Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde düzenlenen "Yeni Türkiye Konferansı"na katıldı.

Tanrıkulu, Koruköy’de gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı iddia edilen Abdi Aykut’la ilgili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmıştı. Soylu, Tanrıkulu’nun paylaşımı sonrası Kılıçdaroğlu’na şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu'na söylüyorum; adamlarını bir araya topla terör örgütünün propagandasını yapmasınlar. Onların teminatı olmasınlar. Milletimizi istismar etmesinler. Çok net şekilde söylüyorum. Burada bu millet büyük bir mücadele yapıyor. İstiklal mücadelesi... 4 gündür, 5 gündür, 6 gündür, 7 gündür susuyoruz, söz söylemiyoruz. 85 kilogram patlayıcı Mersin'in göbeğinde çıktı. Ankara'da İstanbul'da, ülkemizin her tarafında bir şer odakları odaklanmış, oradan bu ülkenin yarınlarını karalamaya, ülkemizin birliğini bozmaya, oradaki insanları korkutmaya, orayı kendine sığınak alanı olarak görmeye, oradan iş adamlarına 'şu kadar para göndereceksiniz, evlatlarınızı Kandil'e göndereceksiniz.' diyor. Neyin tarafındasınız siz? Türkiye kararlı bir mücadele vermektedir. Bu mücadeleyi de demokrasi ve hukuk devleti çerçevesinde vermektedir.”

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