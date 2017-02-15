Soylu'dan korkutan mülteci açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı Göç Kurulu toplantısında Türkiye’de mülteci olarak bulunan insan sayısının 3 milyon 551 bin 78 kişi olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de göçmen ve mülteci olarak bulunan insan sayısının 3 milyon 551 bin 78 kişi olduğunu söyledi. “Ülkemizde geçici koruma kapsamında kalan bütün Suriyelilerin detaylı verilerinin güncellenmesini amaçlayan doğrulama çalışmamız devam etmektedir” diyen Bakan Soylu, “Ülkemizdeki bütün yabancılara ait verilerin toplandığı parmak izi destekli veri tabanı kurma çalışmalarımız da hızla sürmektedir. Suriyelilerin biyometrik kayıtlarının tamamlanması amacıyla 11 adet tır ve 22 adet minivan olmak üzere toplam 33 mobil kayıt aracı alınmış ve 150 kayıt masası oluşturulmuştur” ifadelerini kaydetti.

Soylu’nun verdiği sayılar; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2016 yılı nüfus verileriyle karşılaştırıldığında, Türkiye’deki mülteci sayısının 17 ilin nüfusu kadar olduğu ortaya çıktı.

Yine TÜİK’in 2016 verilerine göre; 79 milyon 814 bin 871 olan olan Türkiye nüfusu, 3 milyon 551 bin 78 mülteci sayısıyla 83 milyon 369 bin 488’e yükselmiş oldu.

3 MİLYON 551 BİN 78

Türkiye'nin hiç kimseyi kapıdan çevirmediğini aktaran Soylu, “Bu kolay bir iş değildir. Türkiye'de bugün göçmen ve mülteci olarak bulunan insan sayısı 3 milyon 551 bin 78 kişidir. AFAD verilerine göre Türkiye'nin, Suriye krizinde mülteciler için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve halk tarafından yapılan toplam harcaması ise 25 milyar dolardır."

"AB ÜLKELERİNİN KABUL ETTİĞİ MÜLTECİ SAYISI 866 BİN 831"

Türkiye'de, geçici koruma kapsamında kalan bütün Suriyelilerin detaylı verilerinin güncellenmesini amaçlayan doğrulama ve yabancılara ait verilerin toplandığı parmak izi destekli veri tabanı kurma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Suriyelilerin biyometrik kayıtlarının tamamlanması amacıyla 11 adet tır ve 22 adet minivan olmak üzere toplam 33 mobil kayıt aracı alınmış ve 150 kayıt masası oluşturulmuştur. Bütün ülkelerdeki yabancılara ilişkin kanunlar içinde insan haklarını en üst düzeyde koruyan, hak kayıplarını en aza indiren, 6458 sayılı Yabancılar Ve Uluslar Arası Koruma Kanunu’nun 11 Nisan 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu konuda gerek kanun, gerek yönetmelik ve gerekse fiili anlamda ülkemiz üzerine düşen vazifeyi hem insani hem de kanuni anlamda yerine getirmiştir. Biz bütün bunları yaparken Batı ne yaptı? Türkiye'nin mülteci sorununa yaptığı harcamaya karşılık 3 milyar euro destek sözü vermiş ancak 725 milyon dolar gönderebilmiştir. Onu da birçok şarta bağlamıştır. AB ülkelerinin tamamının kabul ettiği toplam Suriyeli sığınma başvuru sayısı 866 bin 831 kişidir. Türkiye'nin misafir ettiği kişi sayısı ise bunun tam 3.3 katıdır.