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Soylu'yu şaşkına çeviren olay

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Soylu'yu şaşkına çeviren olay
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Jandarma Sözleşmeli Astsubay Öğrencileri Ant İçme Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu, konuşmasını sürdürürken, arkasında duran bir asker ant içme töreninde bayıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da Jandarma Sözleşmeli Astsubay Öğrencileri Ant İçme Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin terörle mücadelede yeni güvenlik konsepti içerisinde olduğunu belirten Soylu, "Terörle mücadelemizin birinci ilkesi hukukun üstünlüğünü ve demokratik düzeni korumaktır. Can güvenliğini sağlarken, temel insan haklarından ve demokrasiden feragat etmeyen bir anlayışı ortaya koyabilmektir. Terörün ne istediğini elbette ki iyi bilmekteyiz. Buna yönelik proaktif bir mücadele planını takip ediyoruz. Yeni güvenlik konseptimizin gereği olarak tehdidi yanı başımıza geldiği zaman değil, oluştuğu anda ve oluştuğu yerde yok etmeyi amaçlayan bir hareket tarzını benimsediğimizi bir kez daha söylüyorum" diye konuştu.

ASKER BAYILDI

Bakan Soylu, konuşmasını sürdürürken, arkasında duran bir asker ant içme töreninde bayıldı. Sağlık ekiplerini fenalaşan askerin yanına yönlendiren Soylu, konuşmasını yarıda keserek, askerle ilgilendi. 

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