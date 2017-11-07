Sözcü davasında ilk duruşma

Sözcü davasında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı.

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay ile 3 gazete çalışanının yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya davanın tek tutuklu sanığı olan Gökmen Ulu bulunduğu cezaevinden getirildi. Tutuksuz sanıklar Mediha Olgun ile Yonca Kaleli de duruşmada hazır bulundu.

Duruşmayı CHP'li milletvekilleri Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay ile Sözcü Gazetesi'nin yazarları Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ve çok sayıda gazeteci de izledi. Mahkeme başkanı iddianamenin özetini okuduktan sonra sanıkların kimlik tespitini yaptı. Ardından tutuklu sanık Gökmen Ulu savunmasına başladı.