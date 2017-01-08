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Sözde bayrağın önünde PKK açıklaması!

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Sözde bayrağın önünde PKK açıklaması!
Başbakan Yıldırım, "Hem IŞİD terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de Irak'ın da Suriye'nin de meselesidir" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak'ın Kuzey Yönetimi Peşmerge başı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşme öncesi Yıldırım ve Barzani, basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

"IŞİD PKK FETÖ sadece Türkiye'nin değil Irak'ın da meselesidir"

Başbakan Yıldırım, daha sonra Barzani ile düzenlediği basın toplantısında "Hem IŞİD terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de Irak'ın da Suriye'nin de meselesidir" diye konuştu.

"PKK'nın Şengal bölgesinde yuvalanması asla kabul edeceğimiz bir şey değildir"

Yıldırım, "PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak.  Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir." dedi.

Binali Yıldırım, "Bu bir güvenlik meselesidir. Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda sizin de güvenlik meselenizdir. Irak'ın da, Merkezi Hükümetin de aynı şekilde bir güvenlik meselesidir. O bakımdan burada müşterek bir çalışmaya ihtiyaç var. Bunu Avrupalı ve Amerikalı dostlarımıza da anlatıyoruz." diye konuştu.

"PYD'nin Suriye bölgesinde 'oldu bittiler' yapmasına da asla rıza gösteremeyiz"

Başbakan Yıldırım, "PYD'nin Suriye bölgesinde 'oldu bittiler' yapmasına da asla rıza gösteremeyiz. Orada yaşayan Peşmergeleri, Arapları yerinden yurdundan ettiler, adeta bir işgal içerisine girdiler. Tabii adını ne kadar değiştirirse değiştirsin bunların ne yaptıklarını biliyoruz. Bunlar PKK'dan türemiş. İsim değiştirerek işin esasını değiştiremezsiniz. PKK eşittir PYD eşittir YPG." diye konuştu.

"Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması"

Yıldırım, "Erbil'deki FETÖ okullarının kapatılması konusunda verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Bizim buradaki hassasiyetimiz çok açık; öğrencilerin zarar görmemesi ama bunların sahibi, yöneticisi olan terör örgütü elemanlarının tasfiye edilmesi." dedi.

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