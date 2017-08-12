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Sözde "grup sorumlusu" PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Sözde "grup sorumlusu" PKK'lı etkisiz hale getirildi
M-16 piyade tüfeği ve şarjörü, 86 fişek, el bombası, şemsiye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonda sözde "grup sorumlusu" PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Görendoruk köyü kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Güvenlik Korucu Abdurrahman Dündar Operasyonu''nda güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada sözde "grup sorumlusu" olan bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, olay yerinde M-16 piyade tüfeği ve şarjörü, 86 fişek, el bombası, şemsiye ve çok miktarda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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