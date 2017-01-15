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Sözde 'soykırım'ı hangi AKP'liler desteklemişti?

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Sözde 'soykırım'ı hangi AKP'liler desteklemişti?
Başkanlık anayasası oylamalarında açık oylar kavgalar derken bir skandal daha yaşandı. HDP Milletvekili Garo Paylan kürsüde Ermeni Tehcirinden bahsederken 'soykırım' kelimesi kullanması tartışmalara neden oldu. Paylan'a 3 oturuma katılmama cezası verildi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın Meclis’teki “Başkanlık Tasarısı” görüşmeleri sırasında kürsüden yaptığı konuşmada “soykırım” ifadesini kullanması tartışmalara neden oldu. HDP’li Paylan konuşmasında, “1913-23 döneminde dört halkı kaybettik. Ermenileri, Rumları, Süryanileri, Yahudileri kaybettik. Büyük katliamlarla, soykırımlarla ya bu topraklardan sürüldüler ya mübadelelere uğradılar” dedi.

Paylan’a bu sözleri nedeniyle üç oturuma katılmama cezası verildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Paylan, “1.5 saat ara verildi ve bu arada AKP ve MHP temsilcilerinin baskısıyla bana ceza verilmesini konuşmuşlar. MHP anayasadan desteğini çekmekle tehdit etmiş" diye konuştu. Paylan, üç oturuma katılmama ile konuşmasının tutanaktan çıkarma cezasına ilişkin olarak "Ben TBMM’de soykırım kelimesini defalarca söyledim. O zaman hiçbir tepki verilmemişti" ifadelerini kullandı.

Paylan’a verilen cezanın ardından, sosyal medyada daha önce Ermeni “soykırımı” iddialarına destek veren AKP’li milletvekilleri ve yazarlarının attığı mesajlar paylaşılmaya başlandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Siirt Milletvekili Yasin Aktay 18 Ekim 2011’de attığı mesajda Ermeni “soykırımı” iddialarına şöyle destek vermişti.

Aynı şekilde AKP’ye yakın isimler; Hilal Kaplan, Yıldıray Oğur ve Melih Altınok da Ermeni “soykırımı” iddialarına attıkları şu mesajlarla destek vermişlerdi.

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