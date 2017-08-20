Sözleşmeler RTÜK’ten etkili

RTÜK, kanal yöneticileriyle yaptığı toplantıda, evlilik programlarından duyulan rahatsızlığı iletmiş, bu programların kaldırılması gerektiğini belirtmişti.

Ciddi de bir gözdağı verilmişti: Devam ederseniz, cezalar katlanarak yansıtılacak! Bu kesin talimatın ardından evlilik programlarının biteceği düşünülüyordu ki, yanıldığımızı çabuk anladık. Önce atv, Esra Erol ile yaptıkları programın devam edeceğini açıkladı. Show TV ve Star TV’nin de rekabet gereği dışarıda kalmayacağı görülüyor. Kanal yöneticilerinin evlilik programlarında ısrarının en büyük dayanağı, sunucularla yapılan sözleşmelerin uzun süreli olması ve hâlâ devam etmesi. O sunucuları başka bir programda değerlendirmenin verimli olmayacağını düşünüyor olmalılar. Bu durumda dozu biraz düşürüp, gelebilecek cezaları da sineye çekip, bir yıl daha ekranda olmaları ihtimal dışı görünmüyor. Düğüm eylül başında çözülür, el mi yaman RTÜK mü, ortaya çıkar.