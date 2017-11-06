Spor Bakanı Bak'tan yabancı sınırlaması açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbolda yabancı sayısının düşürülmesini gerektiği yönündeki görüşünü yineledi. Bakan ayrıca katıldığı canlı yayında tuttuğu takımı da açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Futbolda yabancı oyuncu sayısının düşmesini arzu ediyorum" dedi.

TRT Spor'a konuk olan Bakan Bak, yaptığı açıklamada "Ülkemizde bir futbol ekolünün yaratılabilmesi için takımlarımızdaki yerli oyuncu sayısının artması gerekiyor. Bunun için de alt yapıya önem verilmesi lazım. Bu maliyetli bir iş. Bizden destek istendiğinide biz alt yapı için destek veriyoruz. Yabancı futbolcu sayısının düşmesini arzu ediyorum. Sayı 5 veya 6 olabilir. Bir Galatasaray örneği var, UEFA Kupası'nı kazandı" dedi.

"Bu ülkelerin çocukları da yetenekli, yetenek konusunda eksiklerimiz yok. TFF olsun, TBF olsun, birlikte değerlendirip, bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Basketbolda da oyuncularımız süre alamıyor"

Türkiye Futbol Federasyonunun özerk bir kurum olduğunu vurgulayan Bak, "Federasyon bir karar aldı. Bu yabancı oyuncu sayısının azaltılmasının kademeli olması lazım. Takımların yaptığı kontratlar var. Bunun da plan program dahilinde yapılması gerekiyor. Yabancı oyuncuların da kaliteli olması gerekiyor. Milli Takım olarak başarılı olmamız için, ülke olarak ekol olabilmek için bunları yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

İşte Bakan Bak'ın açıklamaları:

"Türk futbolcu yetiştiren başarılı örneklerimiz de var. Altınordu mesela. Cengiz Ünder'i çıkardı, Roma'ya kadar gitti. Çağlar Söyüncü, Bundesliga'da oynuyor. Kulüpler Birliği ile de düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Dursun Özbek çok iyi bir başkan gerçekten. Bu bizim ortak sorunumuz. Antrenör sorunumuz, eğitici sorunumuz var. Onları da eğitmemiz lazım. Alt yapıya yatırım yapmak isteyen takımlara federasyon gerekli yardımları sağlıyor. Yabancı oyuncuların da kaliteli olması gerekiyor. Milli Takım olarak başarılı olmamız için, ülke olarak ekol olabilmek için bunları yapmak zorundayız. Almanya'da da yapılan yatırımları görüyoruz. Bu yatırımları biz de yaparız. Kulüpler yeter ki alt yapılarına yatırım yapsın. Avrupa'da başarılı olan Türk takımlara saygı duyuyoruz da Milli Takımı da düşünmemiz gerekiyor."

"BİR YOL HARİTASI ÇİZMELİYİZ"

"Fenerbahçe'nin basketboldaki şampiyonluğu ile gurur duyduk ama oyuncuları ligde oynayabilir. A Milli oyuncuların, kendi takımlarında aldığı süreler ortada. Basketbolda da geçmiş yıllarda başarı örneklerimiz var. Efes ve Galatasaray örnekleri var. Basketbol oyuncuları kendi takımında süre alamıyor. Futbolda da aynı sorun var. Yetenek konusunda eksikliklerimiz yok. Bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Basketbolda Avrupa ikincisi, dünya ikincisi olduk geçmişte. Slovenya şampiyon oldu mesela. Kendi ligleri var. Tüm oyuncuları Avrupa'da oynuyor. Litvanya yine öyle"

"Ben Fenerbahçeliyim. Semtimizin takımı Kasımpaşa'yı da destekliyorum. Rize'yi de seviyorum."