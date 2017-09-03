Spor Bakanı milli maçın faturasını onu kesti

Ukrayna'ya deplasmanda 2-0 mağlup olduğumuz maçtan sonra konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hakemlerle ilgili şikayetlerimizi ileteceğiz. Özellikle sağ taraftaki yardımcı hakemin hareketleri hoşumuza gitmedi" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Metalist Stadı'nda oynanan maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ile basın mensuplarına açıklamada bulundu. Bakan Bak, hakemin hatalı kararları olduğunu belirterek, "Ukrayna bugün bizden daha üstündü ama hakemin sonucu etkili kararları vardı. İlk golde hatta ben ayağa kalktım ofsayt diye. İkinci golde de topun dışarıdan çevrildiği söyleniyor. Tabii ki bunlar oyunun kaderini etkileyen durumlardı." dedi.

'Hâlâ oynanacak maçlar var'

Osman Aşkın Bak, grupta 3 maç kaldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Hala oynanacak maçlar var. Önümüzdeki Hırvatistan ve diğer maçları kazanmak istiyoruz. Ligimiz yeni başladı, eksik oyuncular ve eksiklikler var. Ama umut ediyoruz, milli takımımız toparlanacak ve üstüne düşeni yapacak. Takımımızın bizi Dünya Kupası'na taşıyacak neticeler alacağına inanıyoruz. Onun için buradayız. Milli takımımıza güveniyoruz, kısa sürede toparlanıp, gerekli adımları atacaklarına inanıyoruz."

"En azından play-off şansımız var"

TFF Başkanı Yıldırım Demirören de hakem kararlarının sonuca büyük etkisi olduğunu söyledi.

Yıldırım Demirören, maçın İspanyol hakemleriyle ilgili şikayette bulunacaklarına dikkati çekerek, "Birinci gol ofsayt, ikinci gol aut, verilmeyen kırmızı kart ve bir de Cengiz'in verilmeyen penaltısı var. Tabii ki Ukrayna üstün oynadı ama bunların da verilmesi lazımdı. Kendi aramızda da konuştuk. Biliyorsunuz, daha önce Collina buranın MHK başkanıydı. Hakemlerle ilgili şikayetlerimizi ileteceğiz. Servet Bey'le konuşup ona göre hareket edeceğiz. Özellikle sağ taraftaki yardımcı hakemin hareketleri hoşumuza gitmedi. Ukrayna'yı tebrik ediyorum, çünkü bir şekilde maçı kazandılar." ifadesini kullandı.

Demirören, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılma şansı hakkında ise şu görüşlere yer verdi:

"Biliyorsunuz İzlanda, Finlandiya'ya yenildi. en azından play-off şansımız var. Önümüzdeki 3 maçı alıp play-off'a çıkmak istiyoruz. Yenildikten sonra oyundan memnun olmak elimizde değil. İki hafta oldu, oyuncularımızın takımlarında oynamıyor, Ukrayna'nın en az 7-8 oyuncusu aynı takımda oynuyor. Bu nedenle kolay değildi. Hazırlık dönemi içinde sadece 3 gün antrenman vardı, en iyisini değerlendirmeye çalıştık. Play-off şansımız var, bitti demeden bitmiyor biliyorsunuz. Geçen sene Avrupa Şampiyonası'na bakın, Türkiye'nin gruptan çıkması imkansız deniyordu, direkt katıldık. Katılabiliriz, katılamıyabiliriz futbolun içinde bunlar da var. Finlandiya'nın İzlanda'yı yeneceğini kimse tahmin edemezdi, demek ki futbolda her şey olabiliyor. Önümüzdeki 3 maça bakacağız."