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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

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Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi, 1 maç dışında tamamlanırken, Beşiktaş, liderliğe yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta mücadelesi, 1 maç dışında tamamlanırken, Beşiktaş, liderliğe yükseldi.

Bu hafta Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında oynanması planlanan karşılaşma, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

Haftanın son maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 4-1'lik sonuçla galip ayrılan siyah-beyazlılar, puanını 41'e yükselterek ligin yeni lideri oldu.

Haftaya lider giren Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenilmişti.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 19. haftanın programı şöyle: 

Sonuçlar

Akhisar Belediyespor-Kayserispor: 0-0

Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Bursaspor-Adanaspor: 0-1

Kardemir Karabükspor-Galatasaray: 2-1

Gaziantepspor-Gençlerbirliği: Ertelendi

Osmanlıspor-Antalyaspor: 1-2

Kasımpaşa-Trabzonspor: 0-1

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: 1-4

19. hafta

28 Ocak Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Galatasaray-Akhisar Belediyespor

29 Ocak Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa

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