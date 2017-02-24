Star, NTV, Kral TV satılıyor mu?

Digiturk, beIN MEDIA GROUP ile Doğuş Medya Grubu arasında, Doğuş Grubu'nun sahibi olduğu kanalların satışına ilişkin görüşmeler yürütüldüğüne dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Digiturk'ün açıklamasında, Digiturk'ün ana hissedarı beIN MEDIA GROUP ile Doğuş Medya Grubu arasında, Doğuş Grubu'nun sahibi olduğu kanalların satışına ilişkin görüşmeler yürütüldüğü yönünde iddialar çıktığı belirtilerek, mevcut durumda söz konusu söylentilerde ifade edildiği gibi bir anlaşma planının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunca da takdir edileceği üzere; kısa süre önce beIN MEDIA GROUP bünyesine katılan Türkiye'nin lider dijital TV platformu Digiturk, müşterilerine en iyi dijital yayıncılık tecrübesini sunmaya devam etmek amacıyla halihazırda büyük bir dönüşüm ve yeniden yapılandırma süreci içerisindedir. Bu nedenle önceliğimiz ve odak noktamız, bu süreci en iyi şekilde tamamlayarak; Digiturk'ün beIN MEDIA GROUP'a tam entegrasyonunu sağlamaktır.

beIN MEDIA GROUP, Türkiye'ye ve sahip olduğu potansiyele inanmaktadır. Son 12 ayda Digiturk'ü ve Süper Lig naklen yayın haklarını satın alarak Türkiye ekonomisine yaptığı milyarlarca dolar değerindeki yatırım, bu inancın en somut göstergesidir. Grubumuzun bu büyük ülkeye yatırımları önümüzdeki dönemde de devam edecektir."



"İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ BEIN İLE BİR ANLAŞMA BULUNMAMAKTADIR"

Konuya ilişkin Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada da "Televizyon, radyo, internet ve dergicilik alanında yıllardır başarıyla sürdürdüğü dinamik yayıncılık anlayışı ve lider markalarıyla ülkemizin önemli değerlerinden olan Yayın Grubumuzun tamamına veya herhangi bir markasına ilişkin olarak iddia edildiği gibi beIN ile bir anlaşma bulunmamaktadır." denildi.

Doğuş Grubu'nun yayın sektörüne ve markalarına yatırımlarının devam ettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlamda çok önemli bir girişimimiz olan Puhu TV'yi 2017 yılı başında ülkemizde hizmete açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Doğuş Grubu olarak vizyoner, yenilikçi ve girişimci bakış açımızın bir parçası olarak sürekli yeni fırsatları gözlemliyoruz. Bu hedef doğrultusunda

Türkiye'ye ekonomik, sosyal, kültürel anlamda değer katacak, aynı zamanda istihdam yaratacak yeni yatırım fırsatlarını da her zaman değerlendirmekteyiz."