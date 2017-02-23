Star ve NTV satılıyor mu?

Star grubunun patronu Ferit Şahenk, TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa'yı Katarlı beIN gruba, satıyor.

Resmi açıklama yapılmayan ancak internet sitelerinde yer alan haberlere göre Star grubunun patronu Ferit Şahenk, günlerdir süren görüşmeler sonunda tüm konularda mutabakata vardı.

Katarlı beIN grubu, yapılan anlaşmaya göre Star TV, NTV, NTV Spor, Kral TV, Kral Pop, Euro Star, NTV Avrupa'nın yeni sahibi olacak.

Radyolar konusunda da prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Kral FM, Kral Pop, Kral World ve NTV radyo da beIN'e geçecek.

Şahenk, yapılan satış sonrası Türkiye'deki tüm beIN hissesinden yüzde 20 pay sahibi olacak. Şahenk küçük ortak olarak yer aldığı beIN Türkiye'de yönetime ise karışmayacak. Ferit Şahenk, TV8'de de Acun Ilıcalı'nın yüzde 30 ortağı ve yönetime karışmıyor.

Satışın tam bitmesi ve Rekabet Kurumu'nun onayıyla birlikte Star grubundaki şirketlerin tüm yönetimi de beIN tarafından yeniden organize edilecek.

Lig TV'nin adını beIN Sports olarak değiştiren beIN MEDIA elindeki spor yayınlarının bir kısmını şifresiz kanallarda yayınlamak için temaslarda bulunmuş ve NTV Spor'u satın almak istemişti. NTV Spor için başlayan görüşmeler daha sonra genişletildi medyadaki en büyük el değiştirme operasyonlarından birine dönüştü.

Şahenk'in medyada küçülme kararında 'Kar elde etmeyen işletmeleri elden çıkarma ya da hisselerini azaltma' stratejisinin etkili olduğu belirtiliyor. Katarlılar ise şifreli platform dışında da var olmak istiyorlar.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından yaşanacak 'medya evliliği' sonrası Katarlıların Star grubunda da yeni bir yapılanmaya gireceği konuşuluyor.