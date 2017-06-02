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Statların ardından onlarında adı değişiyor

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Statların ardından onlarında adı değişiyor
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) kendi projelerinde kullandığı yabancı isimleri değiştirme konusunda harekete geçti.

Habertürk Gazetesi'nden Erdem Aktürk'ün haberine göre, düzenlenen toplantıda yetkililer bundan sonra Emlak Konut işbirliğiyle hayata geçecek projelere Türkçe isim konulması zorunluluğunu tartıştılar. Emlak Konut GYO’nun geliştirdiği projelere Türkçe isim verilmesindeki hassasiyeti önceden biliniyordu.

''YABANCILARIN PROJE HAKKINDA BİLGİSİ OLUYOR''

Etkinlikte yapımı tamamlanan projelerin isminin değiştirilmesi de gündeme geldi. İsim değişikliğinin hukuki yollarının tartışıldığı toplantıda bir yandan da yabancıların bu projeleri isimlerinden dolayı tercih edip etmedikleri konuşuldu. Yetkililer özellikle deniz kenarı ve göl manzaralı projelere İngilizce isim verilmesinin, yabancı yatırımcılara projenin konumu hakkında bilgi verdiğini, bunun da konut satışları açısından avantaj sağladığına dikkat çekti. Katılımcılar, önceki projelerde isim değişikliği yapmamaya ancak yeni projelerde Türkçe isim kullanılması konusunda azami hasasiyet gösterilmesi konusunda görüş bildirdiler.

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