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Stoch, Fenerbahçe'den ayrıldı!

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Stoch, Fenerbahçe'den ayrıldı!
Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch'un Çekya takımlarından Slavia Prag'a transfer oldu.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, gelen oyunculara yer açmak için bazı oyuncuları takımdan göndermeye karar verdi. Bu futbolculardan biri de Stoch.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçlarında gösterdiği performansla taraftarın takdirini kazanan Slovak futbolcunun kariyerine Çekya'da devam edecek.

Slavia Prag ile anlaşmaya vardığı öğrenilen 27 yaşındaki orta sahanın önümüzdeki günlerde yeni takımıyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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