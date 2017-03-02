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Stres altındaki bireyler düzensiz besleniyor

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Stres altındaki bireyler düzensiz besleniyor
Kısa süreli stres durumlarında iştah baskılanırken, stres kalıcı duruma geldiğinde ise bu durum değişiyor.

Stresin iştahı etkilemesinin yanı sıra besin seçimlerini de etkilediğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel “Yapılan birçok çalışma stres altındaki bireylerin karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslendiğini ortaya koyuyor. TV karşısında yemek yiyen bir kişi ne kadar yemek yediğinin farkında olamaz. Yenilen
yemekten çok izlenilen şeye konsantre olunur. Yemek yeme ve TV izleme birbirinden ayrılırsa hem yemek yeme hem TV izleme daha zevkli bir alışkanlığa dönüşür” açıklamasında bulundu.

Stresin iştahı etkilemesinin yanı sıra besin seçimlerini de etkilediğini aktaran Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Özge Yüksel “Yapılan birçok çalışma stres altındaki bireylerin karbonhidrat ve yağ ağırlıklı
beslendiğini ortaya koyuyor.

Bunun sebebinin kortizol seviyelerindeki ve insülin seviyelerindeki yükseliş olduğu düşünülüyor. Çalışmalar devam etmekle birlikte yağ ve şeker içeren gıdalar tüketildiğinde beynin stres sonucunda oluşan duyguları üreten fonksiyonların baskılanabildiği düşünülüyor. Karbonhidrat yoğunluğu fazla olan gıdalar vücutta serotonin ve endorfin
denilen mutluluk hormonları seviyesini yükseltiyor.

Bu da kişide her stresli durumda bu tip gıdalara yönelmesine sebep oluyor. Tüm bunlar dışında stresliyken az uyumak ve daha az egzersiz yapmak da kilo alımına sebep olabiliyor” şeklinde konuştu. İşte stres ile başa çıkmanın ve az yemenin yolları.

- Meditasyon ve nefes egzersizleri:
 -Birçok çalışma meditasyon ve nefes egzersizlerinin kişide stres seviyelerini düşürürken besin seçimlerini de etkileyebileceğini gösteriyor.
 -Egzersiz: Yüksek yoğunlukta egzersizler yerine orta ve düşük yoğunlukta yapılan egzersizler kortizol seviyelerinin
azaltılmasına yardımcı olur.
-Sosyal çevre: Aile ve arkadaşlar stresli bir günün negatif etkilerini ortadan kaldırabilir.
-Stresliyken tüketilmemesi gereken gıdalar ise şöyledir;
-Kahve gibi kafein içeren gıdalar
-Şeker

-Stresi azaltıcı besinler ise ;
-Su
-Balık
-Sebze ve meyveler
-Avokado
-Özellikle melisa ve papatya çayı

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