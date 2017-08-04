Şu an kaçıncı maymunu oynuyoruz?

Hazırlayan: Timuçin MERT

Ne denmişti o aynı hedefe farklı yollardan yürünen günlerde:

"Ne istiyorsanız buyurun..."

(...) Onlar bir istemişse beş, on verilmişti.

(...) Son günlerde kulağımıza yine benzer laflar gelmeye başladı...

Ensar Vakfı üç istediyse, buyurun beş deniyormuş.

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Şu bakanlıkta FETÖ'den boşalan kadrolara "Bilmemneciler" dolduruluyormuş...

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Mahmut Efendi Külliyesi abilik sistemini yeniden kurmuş, sıbyan kamplarında bir başka tür altın nesil yetiştirme faaliyetine hız vermiş.

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Bunları görüyoruz... Duyuyoruz...

Ama üzerimizde öyle ağır bir baskı oluşturuldu ki...

- "Yine 28 Şubat alışkanlığı hortladı" derler diye birinci maymunu oynuyoruz.

Görmüyoruz.

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- "FETÖ'yle mücadele sulandırılıyor" derler diye ikinci maymunu da oynuyoruz...

Duymuyoruz.

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- "Bunlar alnı secdeye değen herkese düşman" derler diye üçüncü maymunu da oynuyoruz.

Söylemiyoruz... Yazmıyoruz...

Etti mi size 3 maymun...

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Ama bilesiniz ki, oynadığımız maymun sayısı durmadan artıyor.

O yüzden dostça söyleyelim.

Lütfen aynı hatalara düşmeyin.

(...) Unutmayın ki son 10 yılda bu devletin başına ne geldiyse, alnı secdeye varıyor diye görmezden gelinen, o yüzden ne istedilerse verilen bu yapılardan geldi.

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FETÖ'cü gitmiş, bıraktığı koltuğa METÖ'cü oturmuş, oturtulmuşsa eğer...

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Tehlike devam ediyor demektir.

Ertuğrul Özkök Hürriyet

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Yeniden mahcup olmamak için...

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Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, başkanlık personeline yaptığı veda konuşmasında, Fetullahçı çetenin yıllarca rahatça at koşturması konusuna da değindi (...) sonra da ekledi: "Ancak tek gayesi cemiyete imanlı, ahlaklı bireyler yetiştirmek olan dini kurum ve kuruluşlar bu tür yapılarla karıştırılmamalıdır."

Başkanın "dini kurum ve kuruluşlar" dediği şey, bir bölümü şu anda Fetullahçılardan boşalan yerleri doldurmak gayesiyle de hareket eden tarikatlar olmalı.

Her biri İslam'ı kendince yorumlayan, kendisinin dışındakine en azından iyi gözle bakmayan, hatta bazı tarikatları "din dışı" bile kabul edebilen tarikatlar!

Diyanet'in bu tarikatlarla ilgili bir şeyler söylediğine pek tanık olmadık.

Bu tarikatların internet sitelerinde, televizyonlarında, radyolarında yayınlanan dini konuşmaların, yorumların İslam açısından eleştirildiğine, insanların uyarıldığına da.

"İleride bir kez daha mahcup olmamak için" bu işe bir an önce girişseler iyi olur.

Mehmet Y. Yılmaz Hürriyet

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3 mahkeme! 3 önemli fark!

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(...) Nürnberg'de Alman faşistleri: "Evet ben karar aldım", "Öldürün emrini ben verdim" dediler. Tokyo'da Japon faşistleri: "Alınan kararlara uydum", "Herkesin yaptığını yaptım" dediler. Ankara'da Fetullah faşistleri: "Ben orda yoktum", "Kameradaki ben değilim", "Tarla bakmaya gitmiştim" diyorlar.

(...) Nürnberg mahkemesinde Alman faşistlerinin devleti ve orduyu ele geçirmesine göz yumanlar da yargılandı. Tokyo mahkemesinde Japon faşistlerinin devleti ve orduyu ele geçirmesine aracılık edenler de yargılandı. Ankara mahkemesinde "Fetullah'ı, Allah'tan işaret" diye silah zoruyla kabul ettirmek isteyen Türk din faşistlerinin devleti ve orduyu ele geçirmesine göz yuman, gizleyen iktidar sahipleri ise yargılanmıyor.

3 mahkeme! 3 önemli fark!

Necati Doğru Sözcü