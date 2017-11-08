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Su doldurmaya gitti, otobüsün altına girdi

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Su doldurmaya gitti, otobüsün altına girdi
Konya'da ters yöne giren otomobil, yolcu otübüs ile çarpıştı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 09.15 sıralarında Antalya Çevreyolu Dutlukır Kavşağı'nda meydana geldi. Kontur firmasına ait Konya- İzmir seferini yapan Kamil Tanoğlu yönetimindeki 42 AOD 37 plakalı yolcu otobüsü, ters yöne giren Muammer Özsoy'un kullandığı 42 EAV 65 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Muammer Özsoy ve yanındaki Mine Punter, araç içinde sıkıştı. İki yaralı, itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Otomobil sürücüsü Muammer Özsoy'un sokak çeşmesinden su doldurmaya gittiği ve yanlışlıkla ters yöne girdiği iddia edildi. Kazadan yara almadan kurtulan 15 otobüsyolcusu ise başka bir otobüsle yoluna devam etti. Otobüs şoförü Kamil Tanoğlu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken.

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