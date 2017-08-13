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Suç makinası böyle yakalandı

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Suç makinası böyle yakalandı
Konya'da 2 çocuğun para ve cep telefonunu bıçak zoruyla gasp ettiği öne sürülen 20 yaşındaki Muhammed Osman Demir, el ve boynundaki dövmelerden yola çıkılarak kimliği tespit edildi.

Olay, 10 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi’nde meydana geldi.

Eren Yarımbay ve İbrahim Efe Kocabaş’ın yanına gelen tanımadıkları bir kişi kendilerinden sigara, bozuk para ve cep telefonu istedi.

Yarımbay ve Kocabaş sigaralar olmadığını söyleyince şüpheli, bıçak tehdidi ile üzerini aradı. Şüpheli, her iki çocuğun üzerinde bulunan 25 lira para ile 1 cep telefonunu alarak kaçtı.

Asayiş Şubesi’ne bağlı Güven Tim ekipleri, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi İstanbul Caddesi’nde devriye görevi yaparken, eşgale uygun elleri ve boynunda dövmesi bulunan bir şüpheliyi durdurmak istedi.

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Muhammed Osman Demir’i, Yarımbay ve Kocabaş teşhis etti.

Kullandığı bıçakta üzerinde bulunan Demir’in poliste çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi.

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