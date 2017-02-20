Suç oranı düşünce hapishane set oldu

KanaL D’nin yeni dizilerinden “Evlat Kokusu”nun yayınlanan ilk tanıtımları, prodüksiyonun ne denli geniş ve iddialı tutulduğunu ortaya koyuyor. Görüntülerde yer alan hapishane sahneleri, ilk bakışta “Yeşil Yol”, “Esaretin Bedeli” gibi unutulmaz hapishane filmlerinin görüntülerini andırıyor. Filmin yapımcısı Endemol Shine Türkiye, Hollanda kökenli uluslararası işler üreten bir yapım şirketinin Türkiye kolu. Şirket, bu sahneler için Amsterdam’da bulunan Utrecht Wolvenplein Hapishanesi’ni set olarak kullanmış. Hollanda’da suç oranları, dünya geneliyle kıyaslandığında hayli düşük olduğu için bazı hapishaneler atıl kalmış ve faaliyetleri durdurulmuş. Bu hapishane de onlardan biri, şimdi sinema ve dizi sektörüne plato olarak hizmet veriyor. Umarız, dizinin akışı da bu ilk görüntüler kadar iddialı olur. Çünkü günlerin ve saatlerin paylaşıldığı çok zor bir dönemde yayına giriyor.