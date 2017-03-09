Suikast girişimi sanıklarına ip attılar

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edilmesine ilişkin dava sırasında çok sayıda vatandaş, sanıklara idam ipi atarak protesto etti.

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimi ve 2 polis memurunun şehit edilmesine ilişkin davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası önünde toplanan çok sayıda vatandaş, sanıkları protesto etti.

Muğla E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan sanıklar, sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde davanın görüldüğü Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi. Binanın bahçesinde araçlardan indirilen sanıklar, jandarmalar eşliğinde salona alındı.

GÜLEN'İN İADESİ

Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesi için Adalet Bakanlığı aracılığıyla talepte bulunulmasına karar verdi.

İDAM İPİ ATTILAR

Salona alınmaları sırasında, protesto için toplanan vatandaşlardan bazıları, sanıkların üzerine yumurta ve ip attı. Vatandaşlardan bazıları ise terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in fotoğraflarını yırtarak, posterlerinin üzerine bastı.

Terör örgütü ve örgütün elebaşı Gülen aleyhine sloganlar atan vatandaşlar, üzerinde Türkçe ve İngilizce yazılar yer alan dövizler taşıdı.