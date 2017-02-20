Suikast timi mahkemeye böyle getirildi!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava bugün Muğla'da başlıyor.

Muğla'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast girişiminde bulunan timin yargılanacağı dava az sonra başlayacak.

Duruşma için Muğla Ticaret Odası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik için 450 polisin görev aldığı öğrenilirken çatılarda da keskin nişancılar bulunuyor.

Davanın tutuklu sanıkları, ilk duruşma için gruplar halinde yargılamanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getirildi.

Sanıklar 09.00'da duruşmanın bulunduğu yere getirildi. 3 cezaevi aracıyla getirilen suikast sanıkları mahkeme salonuna götürülürken kalabalık bir grup da "Game over Feto" pankartı ve "Fetö gelecek hesap verecek" sloganlarıyla tepki gösterisinde bulundu.