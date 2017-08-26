Suikastçı hain hakimi çıldırttı

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın duruşması sürüyor.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen duruşma, perşembeden itibaren konuşan tutuklu sanık Haldun Gülmez'e söz verilmesiyle devam ediyor.

Yaklaşık 20 saattir konuşan Gülmez'in sık sık aynı şeyleri söylemesi üzerine duruşma savcısı Ali Cenk Düzgün söz aldı.

Sanığın aynı şeyleri anlatıp mahkemeyi oyaladığına dikkati çeken Düzgün, "Sanık çok bilinçli ve örgütsel bir tavır içerisinde savunmasını uzatmaya çalışıyor" dedi.

MAHKEME BAŞKANI: YETER ARTIK

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, “3 gündür hala aynı şeyleri konuşuyorsun. Bu kürsüyü ve mikrofonu kötüye kullanıyorsun. Esaslı savunmayı hala yapmadın. Ortada dolaşıyorsun. Sözünü kesip, yerine otur dememizi bekliyorsun? Yeter artık, aynı şeyleri tekrar edip durma. Okuduğun kağıtları mı karıştırdın? Bu şekilde devam edersen savunmana son vereceğim” dedi.

Duruşmada, Yüzbaşı Gülmez’in savunması sürüyor.