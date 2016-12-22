Bugünkü YENİÇAĞ »

Suikastçının ailesi serbest bırakıldı

»
Suikastçının ailesi serbest bırakıldı
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'ı öldüren suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın soruşturma kapsamında gözaltına alınan ailesi serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
'15 Temmuz Şehitler Anıtı' için Atatürk'ün heykelini kaldırdılar'15 Temmuz Şehitler Anıtı' için Atatürk'ün heykelini kaldırdılar54 gazeteci ve yazarın mal varlığına FETÖ'den el konuldu54 gazeteci ve yazarın mal varlığına FETÖ'den el konulduBahçeli: Türkiye abluka altına alınmıştırBahçeli: Türkiye abluka altına alınmıştırEl Bab'tan acı haberler gelmeye devam ediyorEl Bab'tan acı haberler gelmeye devam ediyorKız arkadaşını pencereden aşağı attıKız arkadaşını pencereden aşağı attıMevlüt Mert Altıntaş'la görüşen şahıstan çarpıcı açıklamalarMevlüt Mert Altıntaş'la görüşen şahıstan çarpıcı açıklamalarAskerleri ile şehit düştüAskerleri ile şehit düştüAKP'li Aktay'dan tarihi "Çözüm süreci" itirafıAKP'li Aktay'dan tarihi "Çözüm süreci" itirafıTRT'de, FETÖ gözaltısıTRT'de, FETÖ gözaltısıEl Bab şehidi 24 gün önce nişanlanmışEl Bab şehidi 24 gün önce nişanlanmış
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti