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Suikastçinin cenazesi ortada kaldı

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Suikastçinin cenazesi ortada kaldı
Andrey Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınmadı. Cenaze, bugün mesai bitiminin ardından kimsesizler mezarlığına defnedilecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık Pazartesi akşamı Büyükelçi’ye silahlı saldırı gerçekleştiren ve düzenlenen operasyonla öldürülen polis memuru Altıntaş’ın Keçiören’deki Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemleri 21 Aralık’ta tamamlandı.  Altıntaş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlandığı tarihten bugüne kadar ailesi tarafından teslim alınmadı. Cenazenin ailesi tarafından teslim alınması için yönetmelik gereği verilen süre bugün sona eriyor. Altıntaş’ın cenazesi, teslim alınmaması durumunda kimsesizler mezarlığına defnedilmek üzere belediye ekiplerine teslim edilecek.

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