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Şükrü Kızılot hayatını kaybetti

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Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
Gazi Üniversitesi Emekli Öğretim üyesi Hürriyet gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Şükrü Kızılot vefat etti.

Türkiye’nin önde gelen vergi uzmanlarından, akademisyen ve Hürriyet yazarı Şükrü Kızılot, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kızılot bir süredir Ankara'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Kızılot 3 yıl önce de beyin kanaması geçirmişti.

Şükrü Kızılot kimdir?

1958'de Çorum'da dünyaya gelen Kızılot, akademisyen ve vergi uzmanıydı. Gazi Üniversite İktidasi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevliliği yaptı. ODTÜ'de ders verdi. Vergi ve muhasebe konularıyla iligli olarak 58 kitap ve 4 bin civarı makale yayımladı. Vergi uzmanlığı değil mizahi yönüyle de tanınıyordu. Zaman zaman köşe yazılarına da bu özelliğini yansıtan Kızılot'un, 8 de mizah kitabı bulunuyor. Şükrü Kızılot, en son Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin 2017 yılı Altın Kalem Ödülleri'nde Özden Alpdağ Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

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