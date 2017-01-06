Süleyman Şah Türbesi'nin ilk yeri PKK'nın eline geçti!

Terör örgütü IŞİD'in elinde bulunan ve Süleyman Şah'ın ilk türbesinin yer aldığı kale olarak bilinen Caber Kalesi, ABD'nin hava desteğiyle PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eline geçti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu SuriyeDemokratik Güçleri, ABD'nin hava desteğiyle terör örgütü IŞİD'in elinde bulunan Caber Kalesini ele geçirdi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Sülayman Şah'ın ilk türbesi Caber Kalesi'nde bulunuyordu.





TERÖR ÖRGÜTÜNE YAKIN SİTELER DUYURDU

Kalenin terör örgütü PYD'nin eline geçtiği haber ve görüntüler, Irak ve Suriye'deki PYD'ye yakın sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Koalisyon güçlerinin hava desteği ile ana omurgasını PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçlerinin yürüttüğü Rakka operasyonu devam ederken, çatışmalar 10 gündür Fırat Nehri kıyısındaki Caber Kalesi çevresinde yoğunlaşmıştı. Suriye ve Irak'taki PKK'ya yakın internet siteleri Doğu ve Batı Caber köylerinin IŞİD'den alınmasının ardından iki köy arasında bulunan Caber Kalesi'nin de terör örgütü PYD'nin eline geçtiğini duyurdu.

SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ DAHA ÖNCE CABER KALESİNDEYDİ

Tarih boyunca Ukayliler, Harzemşahlar Memluklular, Türkmen boyunun eline geçen Caber'in Türkler için anlamı bir başkadır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah, iki muhafızıyla birlikte Fırat Nehri'ni geçerken şehit düşer. Cenazesi bu kaleye defnedilir. Asırlar sonra Yavuz Sultan Selim Han kaleyi Osmanlı topraklarına katar, Süleyman Şah'ın iki muhafızıyla birlikte defnedildiği yere türbe yaptırır.





1973'TE KARAKOZAK KÖYÜ'NE TAŞINDI

Caber Kalesi, 20 Kasım 1921'de Türkiye ile Fransa arasında imzalanan anlaşmayla Türkiye'nin toprağı sayılır ve orada Türk bayrağı çekme, muhafız bulundurma hakkı tanınır. Suriye Hükümeti Fırat Nehri üzerinde 1968 tarihinde başlattığı Tabka Barajı'nın 1973 yılında tamamlanacağını ve barajın su toplamaya başlamasıyla Caber Kalesi ve Süleyman Şah'ın türbesinin tamamen sular altında kalacağını ileri sürerek, Türkiye'den naklini ister. Yapılan anlaşma ile Süleyman Şah türbesi 1973 yılında Karakozak Köyüne taşınır.

2015'TE TÜRBE TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

13 Mart 2014 tarihinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ arasındaki çatışmalar sonucu Karakozak köyü ve türbenin bulunduğu bölge IŞİD kontrolüne geçti. 22 Şubat 2015'te, Türk Silahlı Kuvvetleri artan güvenlik problemleri ve IŞİD tehdidi nedeniyle 'Şah Fırat' adlı askeri bir operasyon ile türbede bulunan 40 askeri ülkeye geri getirmek için Suriye'ye girdi. Türbede bulunan Süleyman Şah'ın naaşı ve diğer manevi değeri bulunan eşyalar alındıktan sonra Süleyman Şah Türbesi ve yakındaki karakol patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Süleyman Şah Türbesi Saygı Karakolu ise 2015 yılında Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nin karşısında, sınıra yakın Suriye'nin Eşme Köyü'nde kuruldu.