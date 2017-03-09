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Süleyman Soylu, 'hayırcılar'ı terör örgütleriyle aynı kefeye koydu

Süleyman Soylu, 'hayırcılar'ı terör örgütleriyle aynı kefeye koydu
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