09 Mart 2017 Perşembe 16:07
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Süleyman Soylu, 'hayırcılar'ı terör örgütleriyle aynı kefeye koydu
Süleyman Soylu, 'hayırcılar'ı terör örgütleriyle aynı kefeye koydu
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Yeni Çağ Gazetesi
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Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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