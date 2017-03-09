Süleyman Soylu, 'hayırcılar'ı terör örgütleriyle aynı kefeye koydu

Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve muhtarlara konuşan İçişleri Bakanı Soylu, referandumda 'hayır' diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu FETÖ, Murat Karayılan, Kandil, IŞİD ve Almanya ile aynı dille konuşmakla suçladı.

Nazilli Sanayi Sitesi sosyal tesislerinde STK temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, referandum sürecini değerlendirdi.

'Hayırcılar'ı yine PKK, IŞİD ve FETÖ ile yan yana getiren Soylu, AKP'nin MHP ile uzlaşarak ittifak ettiğini anımsatarak, "Kılıçdaroğlu, FETÖ, Murat Karayılan, Kandil, DEAŞ ve Almanya ile aynı dili konuşuyor" dedi.

BEN NİYE ANLATIYORUM KILIÇDAROĞLU'NU GETİRELİM

Konuşmasında 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına da değinen Soylu, "Gerçi ben niye anlatıyorum ki. Buraya Kılıçdaroğlu'nu getirip anlatsa daha iyi anlatıyor ya. Ne diyor, 'önümüzdeki sistemle ya Cumhurbaşkanı ya Başbakan başka partiden olursa ne olur, karmaşıklık olmayacak mı?' İlahi Yarabbi, hey gidi Nasrettin Hoca bugün yaşasaydın şu Kılıçdaroğlu için bir şeyler anlatsaydın. Yeni sistem ne sağlayacak biliyor musunuz, işte bu keskin siyaset mekanizmasını törpüleyecek. Herkesin belli puana ulaşması için, önerisini, projesini, uzlaşmasını ve kucaklaşmasını sağlayabilecek bir sistemi ortaya koyacak" dedi.

Soylu, partisinin MHP ile uzlaşarak ittifak ettiğini anımsatarak, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ, Murat Karayılan, Kandil, IŞİD ve Almanya ile aynı dili konuştuğunu belirtti.