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Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız

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Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Soylu, "Kandil'e gidip oturacağız. Sınırın 25 kilometre ötesindeki kampları hepsini tarumar edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları ifade etti:

Kandil'e gidip oturacağız. Sınırın 25 kilometre ötesindeki kampları hepsini tarumar edeceğiz.

Kızımın etrafından 3 kere DHKP-C'liler alındı. Neyini kaybedersem kaybedeyim bu örgüt tarihin en acı dönemini yaşayacak. Sabahları evden oğlumun ve kızımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum. Buna alıştırıyorum kendimi.

15 Temmuz'u yok sayıyorsunuz. Böyle bir şey olmadı mı? Şimdi tarif etmek de zorlanıyorum. ABD'de oturanın mı 15 Temmuz'u yaptığını sanıyorsunuz. Eğer böyle düşünüyorsanız buralarda oturmayalım.

Ayrıntılar geliyor...

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