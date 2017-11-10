Süleyman Soylu'dan yeni 'cam filmi' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir televizyon programında, arabalardaki cam filmi yasağı ile ilgili konuştu. Soylu, ''Bugün tamamen yasak, ama yasak kalkıyor, ön ve yan camlarda ne kadar serbest olacağına dair bir standart belirlenecek'' dedi.

Soylu ayrıca, cam film yasağı konusu netleşene kadar araçlara ceza kesilmeyeceğini de açıkladı.

Soylu'nun açıklaması şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim ve ondan sonra da bir talimatı oldu. Bana direkt bir talimatı oldu ve gerekli hazırlıkları yapıyoruz.

Ancak olayla ilgili 1997 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63'ncü maddesinde, cam filmlerinin, cam renklendirmelerinin yasaklandığına yönelik bir madde var. Bu madde, bugüne kadar yürürlükte. 20 yıldır da bu devam ediyor, bu yasak devam ediyor. Bu yasak hiç kalkmadı.

Mevcut imal edilen araçların AB regülasyonu içinde uygunlukları söz konusu. 26 Ekim 2016 tarihinde bakanlık buna uygun bir uyarlama yaptı. Dedi ki araç imalinde, montajında camların renklendirilmesi konusunda bir takım standartlar getiriyoruz. Ama bunun yürürlüğünü 1 yıl sonra getiriyoruz. Ama aynı zamanda karayolları kanunundaki süreç de devam ediyor.

Bize dediler ki 'siz bunun yasağını kaldırın' Bu süre zarfında üç hadise meydana geldi. Birincisi Reina saldırısı. Saldırgan kaçarken araç polis tarafından durduruluyor ama camları filmli olduğu için saldırgan fark edilemiyor ve kaçıyor. İki Güvenpark. Ve İzmir Çiğli'de 3 yaşındaki bir çocuğumuzun araç içinde unutulması olayı. Daha bir çok olayın üzerine Emniyet birimlerimiz terör örgütlerinden eylem beklentisi içinde olduğundan, eyleme müsait bir durum oluşturduğundan bir talep oluşturdular.

En sonunda Bilim Sanayi Bakanlığımız dedi ki madem böyle bir talep var biz bu yasağın kalkması kararını geri çekelim.

Yapılacak nedir? Sayın Cumhurbaşykanımıza da arz ettik. Karayolları trafik kanunundaki maddeyi kaldıracağız. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığıyla da eş güdüm içinde bir standardizasyon getirilecek. AB regülasyonları var bu konuda. Bir standardın sağlanması. İki, denetimlerin nasıl sağlanacağı... AB diyor ki ön ve yan camlarda yüzde 70 güneş ışığının geçişini sağlayacak şekilde yapmalısınız. Buna ait bir serbestiyet sağlanacak ama belli standartlara göre olacak.

Bunu arz edeceğiz ve Hükümetimizle de konuşup bunu hemen uygulamaya koyacağız. Bunu okul servisleri konusunda da uyguladık.