Bugünkü YENİÇAĞ »

Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!

»
Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!
Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılarak Türk bayrağına sarılı tabutu öpen Valerios Leonidis, eleştirilerin hedefi oldu.

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri kalmayan Yunan televizyonlarının hedefinde yine Türkiye var.

Naim Süleymanoğlu ile Atlanta Olimpiyatları'nda karşı karşıya gelen Yunan sporcu Valerios Leonidis, en büyük rakibinin cenazesine katılmıştı.

NASIL ÖPERSİN ELEŞTİRİSİ

Cenaze töreninde Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Yunan sporcu, ülkesinde en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Ülkede yayın yapan televizyon ve gazetelerde geniş yer bulan söz konusu haberde, Leonidis'in Türk bayrağına sarılı tabutu öpmesi 'skandal' olarak nitelendirildi.

yunan_6472.jpg

İZİNSİZ GİTTİ

Maddi durumunun kötü olması nedeniyle Türkiye'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından getirilen Yunan sporcu, ülkesinden gerekli izinleri almadığı için de hedef haline geldi.

DÜNYA ADINA BİR KAYIPTIR

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra Türkçe taziye mesajı veren Yunan sporcu, "Sadece Türkiye için değil tüm dünya adına Naim'in ölümü bir kayıptır." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Türkiye'ye karşı enerji zirvesi!Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Türkiye'ye karşı enerji zirvesi!Suriye'de 26 binden fazla çocuk hayatını kaybettiSuriye'de 26 binden fazla çocuk hayatını kaybettiNijerya'da camiye intihar saldırısı!Nijerya'da camiye intihar saldırısı!Ruhani: "IŞİD sona erdi"Ruhani: "IŞİD sona erdi"Tillerson: "Kuzey Kore konusunda diplomasi için hala ümidimiz var"Tillerson: "Kuzey Kore konusunda diplomasi için hala ümidimiz var"Esad, Rusya'da Putin ile görüştüEsad, Rusya'da Putin ile görüştüAngela Merkel istifa mı ediyor?Angela Merkel istifa mı ediyor?Trump, Kuzey Kore'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklediTrump, Kuzey Kore'yi teröre destek veren ülkeler listesine eklediReza Zarrab'la ilgili davanın jüri seçimi ertelendiReza Zarrab'la ilgili davanın jüri seçimi ertelendi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti