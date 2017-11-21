Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!

Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!
Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılarak Türk bayrağına sarılı tabutu öpen Valerios Leonidis, eleştirilerin hedefi oldu

Her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri kalmayan Yunan televizyonlarının hedefinde yine Türkiye var.

Naim Süleymanoğlu ile Atlanta Olimpiyatları'nda karşı karşıya gelen Yunan sporcu Valerios Leonidis, en büyük rakibinin cenazesine katılmıştı.

NASIL ÖPERSİN ELEŞTİRİSİ

Cenaze töreninde Süleymanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Yunan sporcu, ülkesinde en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Ülkede yayın yapan televizyon ve gazetelerde geniş yer bulan söz konusu haberde, Leonidis'in Türk bayrağına sarılı tabutu öpmesi 'skandal' olarak nitelendirildi.

 

İZİNSİZ GİTTİ

Maddi durumunun kötü olması nedeniyle Türkiye'ye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından getirilen Yunan sporcu, ülkesinden gerekli izinleri almadığı için de hedef haline geldi.

DÜNYA ADINA BİR KAYIPTIR

Naim Süleymanoğlu'nun hayatını kaybetmesinden sonra Türkçe taziye mesajı veren Yunan sporcu, "Sadece Türkiye için değil tüm dünya adına Naim'in ölümü bir kayıptır." ifadelerini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!
Süleymanoğlu'nun cenazesine katılan Leonidis'e Yunanlılardan tepki!
Kılıçdaroğlu'ndan Reza Zarrab açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Reza Zarrab açıklaması
Erdoğan'dan Zarrab açıklaması
Erdoğan'dan Zarrab açıklaması
İYİ Partili Aytun Çıray: Zarrab davası milli bir dava değildir
İYİ Partili Aytun Çıray: Zarrab davası milli bir dava değildir
Naim Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Naim Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Erdoğan: "Hedef Türkiye'dir"
Erdoğan: "Hedef Türkiye'dir"
İETT şoförü yolculara bıçak çekti
İETT şoförü yolculara bıçak çekti
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ekonomiyle ilgili çarpıcı tespitler
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ekonomiyle ilgili çarpıcı tespitler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'an Zarrab açıklaması
Başbakan Yardımcısı Bozdağ'an Zarrab açıklaması
Meral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntı
Meral Akşener'in namaz kıldığı Eski Cami'deki tarihi ayrıntı
Org. Akar'dan NATO skandalına tepki
Org. Akar'dan NATO skandalına tepki
Meral Akşener Adalet Kasrına o notu bıraktı
Meral Akşener Adalet Kasrına o notu bıraktı
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti