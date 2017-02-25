Sultanahmet ve İstiklal’de dükkanlar kapanıyor!

CHP Milletvekili Engin Meclis’te yaptığı konuşmada “Sultanahmet, İstiklal’de kapanan dükkanlar trajik rakamlara ulaştı” dedi. Engin, konuyla ilgili verilen araştırma önergesinin dikkate alınmadığını söyledi.

İstanbul'da yaşanan turizm krizini Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Türkiye’nin her yerindeki turizm esnafına seslenerek, “Şimdi 16 Nisan’da referandumda ‘Hayır’ deme sırası sizde" dedi.

İstanbul'a gelen turist sayısının 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 26 azaldığını, 2017 yılı Ocak ayında ise bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 19 gerilediğini söyleyen Engin, "Dünyanın en güzel şehri olan İstanbul, gerek tarihi kimliği gerekse doğal güzellikleri ile benzersiz bir turizm potansiyeline sahipken, ne yazık ki AKP Hükümetlerinin basiretsiz politikaları sonucunda hiç hak etmediği bir turizm krizi ile karşı karşıya bırakıldı. Kapalıçarşı'da dükkânlar ardı ardına kapanıyor, Sultanahmet, İstiklal Caddesi esnafı eski canlı günlerini arıyor" ifadelerini kullandı.

ÖNERGELER DİKKATE ALINMIYOR

“2017 ve 2018 yılları turizmin kayıp yılları olmasın” diyerek geçen yıl Meclis’e sunduğu araştırma önergesinin hala gündeme alınmadığını hatırlatan Engin, Kapalıçarşı esnaflarının sorunlarıyla ilgili verdiği yazılı soru önergesine gelen yanıtta, Kapalıçarşı ile ilgili tek bir cümlenin yer almamasını da eleştirdi.