Sumudica: ‘Komandolar gibi çıkıp, onları öldürüp, geri geleceğiz’

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Kayserispor'da, teknik direktör Marius Sumudica'nın, Galatasaray maçını değerlendirirken ilginç ifadeler kullanması, şaşkınlık yarattı.

Süper Kupa maçında çıkan olaylar ve artarak devam eden spordaki şiddetin tartışıldığı günlerde, Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica’nın Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamalar şoke etti. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kayserispor’da, takımın başına büyük hedeflerle getirilen Rumen teknik adam Sumudica’nın, Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı ‘Komandolar gibi çıkıp, onları öldürüp, geri geleceğiz’ sözleri şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ve Atiker Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasının ardından, Başsavcılık maç sonrası çıkan olaylarla ilgili soruşturma başlatırken, Trabzon şehrinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve 81 ilin valisinin katıldığı ‘Sporda Şiddet Zirvesi’ yapıldı. Toplantıda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Taraftardan sorumlu yöneticileri göreve davet ediyoruz. Bu süreci birlikte yönetmemiz gerekiyor. Tek başına yapılacak bir şey değil” sözlerinin ardından Kayserispor’un hocasından ilginç açıklamalar geldi.