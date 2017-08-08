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Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid

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Süper Kupa'nın sahibi Real Madrid
Real Madrid ve Manchester United bu akşam UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldiler. Real Madrid mücadeleyi 2-1 kazanarak Süper Kupa'yı üst üste 2. kez müzesine götürdü.

İspanyol ekibinin gollerini 24. dakikada Carlos Casemiro ve 52. dakikada Isco kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın golünü 62. dakikada yeni transfer Romelu Lukaku kaydetti. Real Madrid bu skorla üst üste 2. kez Süper Kupayı müzesine götürdü.Mücadelede maçın adamı Isco seçildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, geçen sezon kazandığı lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Süper Kupa'yı da kazanarak başarılarına başarı ekledi.. 

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